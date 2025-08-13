Galatasaray aceita oferta, e Vasco se aproxima de fechar com Carlos Cuesta

Negociação com clube turco destrava após Cruz-Maltino aceitar proposta e encaminhar venda do zagueiro João Victor para o CSKA Moscou / Crédito: Jogada 10

Após uma dificuldade em encontrar uma solução sobre o modelo de negócio, Vasco e Galatasaray estão próximos de um acerto pelo zagueiro Carlos Cuesta. De acordo com apuração do Jogada10, o clube turco aceitou a proposta de compra feita pelo Cruz-Maltino. Desta forma, as duas partes finalizarão as questões burocráticas para sacramentar o negócio. O portal “ge” informou que a investida dos cariocas fica perto de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual), sendo uma parte à vista e outra parcelada. Os cariocas têm urgência para fechar uma contratação para a zaga, ainda mais depois de o clube encaminhar a venda de João Victor.

O Gigante da Colina demonstrou insistência pelo defensor colombiano, já que ele é o seu principal alvo para a zaga. Na verdade, esta foi a terceira oferta do Vasco por Carlos Cuesta. As duas outras anteriores foram empréstimos com a inclusão de uma cláusula de obrigação de compra. O colombiano se encaixa nas características exigidas pelo técnico Fernando Diniz. No caso, um defensor com agilidade e forte fisicamente. Além disso, capaz em realizar a saída de bola com qualidade e atuar em linha alta. Vasco encara disputa com clube russo Outro empecilho que o Vasco precisou superar durante as tratativas foi a concorrência do Spartak Moscou, da Rússia. O clube europeu chegou a tomar a dianteira da disputa, mas realizou somente ofertas de empréstimo. Assim, o Galatasaray exigiu a adição da cláusula de obrigação de compra. Entretanto, os russos não concordaram com a exigência. Cuesta teve problemas de adaptação no período eu que viveu na Turquia. Deste modo, o clube turco lhe colocou à venda apenas quatro meses após sua chegada. O entendimento do Galatasaray é que o ideal seja vendê-lo para recuperar o investimento de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) feito em fevereiro deste ano. Anteriormente, o defensor estava no Genk, da Bélgica, onde atuou por seis temporadas.