Fluminense mantém aproveitamento superior a 75% nas Copas no ano de 2025

São apenas duas derrotas na temporada em jogos mata-mata: contra o Chelsea, na semifinal do Mundial, e contra o San José, na Sul-Americana

O Fluminense foi até a Colômbia e venceu o América de Cali por 2 a 1, na abertura das oitavas de final da Sul-Americana. Candelo (contra) e uruguaio Canobbio marcaram os gols que encaminharam a classificação às quartas. Agora, a volta será no Maracanã na próxima terça-feira (19), o que reforça a força do time carioca em jogos de mata-mata nos últimos anos.

Somando os últimos três torneios de mata-mata que o Fluminense participou ou ainda disputa — Sul-Americana, Copa do Brasil e Mundial de Clubes —, o Tricolor alcançou 75,4% de aproveitamento em 19 partidas. Foram 13 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. As únicas derrotas sob o comando de Renato Gaúcho aconteceram contra o Chelsea, campeão nos Estados Unidos, e para o San José, em La Paz, a 3.600 metros de altitude, quando o clube utilizou um time alternativo.

Com as vitórias e bons resultados, o Fluminense garantiu recompensas financeiras importantes e, depois de conquistar a Libertadores de 2023, voltou a brigar por títulos. No Brasil, o clube não figura nem entre os sete primeiros em termos de arrecadação, mas na Sul-Americana busca um troféu inédito. No entanto, na Copa do Brasil, o sorteio colocou o Bahia, de Rogério Ceni, no caminho tricolor nas quartas de final.

Nos pontos corridos, o Fluminense não conquista o Brasileirão desde 2012. Aliás, na edição atual, ocupa o nono lugar com 24 pontos e tenta se aproximar dos líderes. Para isso, enfrenta o Fortaleza neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, e deve poupar alguns titulares novamente.

