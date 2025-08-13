Fluminense avança e agenda reunião para fechar a contratação de Igor Rabello

Zagueiro deve rescindir o contrato com o Atlético nesta quinta-feira para poder assinar com o Tricolor; jogador não poderá atuar nas copas / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está muito perto de acertar com mais um reforço para a sua defesa. O zagueiro Igor Rabello, que atualmente pertence ao Atlético, tem negociações avançadas. O jogador, inclusive, tem uma reunião decisiva marcada para esta quinta-feira (14). O encontro, de fato, deve selar a sua rescisão com o time mineiro. Com isso, ele terá o caminho livre para assinar com o Tricolor. A expectativa é que o negócio seja concluído de forma muito rápida. A reunião desta quinta deve alinhar os últimos termos da saída amigável. Caso tudo ocorra como o planejado, a agenda do zagueiro será bastante cheia. A ideia da diretoria é que ele já viaje para o Rio de Janeiro no mesmo dia para realizar os exames médicos.