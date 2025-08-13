Flamengo x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Rubro-Negro recebe o Colorado com Maracanã lotado; jogo abre as oitavas de final da Libertadores para as duas equipes

Nesta quarta-feira (13/8), após dois meses e meio, está na hora de a bola voltar a rolar pela Copa Libertadores com um jogaço entre Flamengo e Internacional. Os rivais brasileiros fazem confronto nacional, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), dando o pontapé inicial nas oitavas de final do torneio continental. E aí, quem abrirá vantagem rumo à Glória Eterna?

A Voz do Esporte está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares está com as cordas vocais em dia para narrar o clássico. Rodrigo Seraphim está escalado para acompanhá-lo nos comentários. Por fim, o intrépido Pedro Rigoni fica com as reportagens.



