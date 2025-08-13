Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo recusa proposta do Bahia por Iago

Flamengo recusa proposta do Bahia por Iago

Tricolor Baiano ofereceu 2 milhões de euros e 20% de uma venda futura ao Flamengo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo recusou uma proposta do Bahia para contratar o zagueiro Iago, que alterna entre a base e o time profissional. O Tricolor Baiano ofereceu ao Rubro-Negro 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual) e 20% de uma venda futura, de acordo com o site “GE”.

Iago é considerado uma das princpais joias do time sub-20 do Flamengo. Natural de Volta Redonda (RJ), ele irá “estourar a idade” neste ano. Ele é capitão da equipe que enfrentará o Barcelona no dia 23/8, no Maracanã, pelo Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Iago Teodoro frequenta o time profissional do Flamengo desde 2022. No entanto, ele só tem uma partida como profissional: 0 a 0 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca de 2024.

Iago compete com Cleiton e João Victor, ambos também da base, para a quarta vaga na zaga profissional do Flamengo. O Rubro-Negro, vale lembrar, conta com Léo Pereira, Ortiz e Danilo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar