Estreante em Libertadores, Jorginho fala em ‘grande espetáculo’ da torcida do Flamengo

Meia fará primeira partida de Libertadores de sua carreira nesta quarta-feira (13), contra o Internacional, às 21h30
Estreante em Libertadores da América, o meia Jorginho, do Flamengo, abriu o coração sobre o sentimento que o ronda horas antes da partida contra o Internacional. Vale lembrar: a bola vai rolar nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da competição. 

“A expectativa é grande, e a vontade, mais ainda. Estamos nos preparando muito bem para esse jogo, que é fundamental e muito importante. Mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição, que eu assisti tanto quando era pequeno, é muito grande”, comentou Jorginho, em entrevista à “Fla TV”.

O camisa 21, aliás, falou ainda sobre o que espera encontrar no Maracanã. O Flamengo, aliás, já vendeu todos os ingressos antecipadamente. Portanto, são serão cerca de 68 mil torcedores no maior templo do futebol brasileiro. Jorginho resume:

“Com certeza, a Nação estará com a gente, e estamos muito motivados e felizes em saber que todos os ingressos estão esgotados. Com certeza, vai ser uma grande festa, um grande espetáculo, e vamos fazer de tudo para sairmos com a vitória, que é tão importante para todos nós”, concluiu Jorginho.

Raio-x de Jorginho

Jorginho é catarinense de Imbituba, mas naturalizado italiano. Ele transferiu-se para o Hellas Verona (ITA) ainda nas categorias de base, clube pelo qual teve a sua primeira oportunidade como atleta profissional. Depois, o meia passou por Sambonifacese e fez história no Napoli, principalmente pelo Chelsea, e Arsenal.

Jorginho, hoje aos 33 anos, defendeu o Chelsea entre 2018 e 2023, período pelo qual conquistou quatro títulos, incluindo Champions e Mundial. Em 2021, o auge da carreira: ele ajudou a Itália a conquistar a Eurocopa, sendo um dos destaques da campanha. Tal desempenho, inclusive, lhe rendeu o prêmio de terceiro melhor jogador do mundo naquele ano.

