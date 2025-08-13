Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estádio do Flamengo terá dinheiro de empresa pública municipal

Companhia Carioca de Parceiras e Investimentos (CCPAR), empresa pública municipal que atua em concessões no Rio de Janeiro, arcará com R$ 29,2
Uma ata no Tribunal de Contas da União revelou que  a Companhia Carioca de Parceiras e Investimentos (CCPAR), empresa pública municipal, será responsável por pagar R$ 29,2 milhões à Caixa Econômica Federal na operação que deu ao Flamengo o seu terreno para contruir um estádio no Rio de Janeiro. De acordo com o site “ge”, o caso ainda vai passar pelo Tribunal de Contas do Município.

Sobre o estádio do Flamengo

O ‘nascimento’ do estádio do Flamengo é um projeto de décadas no clube. Desse modo, o Flamengo conseguiu comprar um terreno de 86.592 m² por R$ 138.195.000, valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital da desapropriação do local. O espaço está localizado no bairro de São Cristóvão, na Região do Gasômetro, a poucos metros do Centro.

Dessa forma, a região deve abrigar quatro estádios em um pequeno raio. Afinal, do terreno comprado pelo Flamengo até São Januário, do Vasco, são 3,5 km. Já para o estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, do São Cristóvão, é de 1,5 km. Já para o Maracanã, de apenas 4 km.

O Flamengo apresentou, no final do ano passado, o projeto da construção de seu estádio. A apresentação é resultado de um estudo preliminar, que engloba as bases de projeto, com maiores detalhes sobre o estádio. O clube estima um investimento total de R$ 1,93 bilhão, com todos os gastos previstos, desde o terreno até o paisagismo. A previsão é que a inauguração aconteça no dia 15 de novembro de 2029, aniversário do clube.

Clique aqui para ver imagens do projeto do estádio

Início das obras?

O Flamengo projetou seu estádio para ser o mais alto que o Maracanã e o Santiago Bernabéu, com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Além disso, haveria 16 rampas de acesso para o interior da estrutura. Aliás, as obras deveriam começar apenas no início de 2026, enquanto este ano seria reservado para mais burocracias. No entanto, a projeção não deve se concretizar. Afinal, não houve avanço na projeção feita pelo Rubro-Negro.

Um dos destaques do projeto seria a pressão que o estádio pretende criar sobre os adversários. O espaço entre a arquibancada e o gramado seria um dos menores do Brasil. Somado a isso, estudos do clube apontam que a acústica da arquibancada norte, destinada à torcida do Flamengo, chegaria ao campo com 16 decibéis a mais que o normal.

O estádio deve ter capacidade para pouco mais de 77 mil pessoas (o Maracanã suporta 78 mil). Também há a previsão de um telão do lado de fora para a concentração de torcedores.

Para arrecadar o dinheiro, o Rubro-Negro planeja arrecadar mais de R$ 2 bilhões em receitas relacionadas ao estádio. Entre elas, estão R$ 1,5 bilhão de naming rights, venda de mil cadeiras perpétuas, cinco mil cadeiras por cinco anos e camarotes por 20 anos.

