Encaminhado no Fluminense, Igor Rabello passou por Xerém antes de ser profissional

Encaminhado no Fluminense, Igor Rabello passou por Xerém antes de ser profissionalJogador esteve na base do Tricolor durante nove anos, iniciou como pivô, mas se transformou em zagueiro em virtude de sua altura
O Fluminense encaminhou a contratação de Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG. Assim, ambas as partes chegaram a um acordo em um contrato de dois anos e meio, até o fim de 2027, e depende apenas do aval do clube mineiro. No entanto, engana-se quem ache que será a primeira passagem do atleta pelo Tricolor, visto que ele já esteve nas divisões de base, em Xerém. A informação é do portal “ge”.
Na ocasião, o atleta chegou ao clube carioca quando ainda tinha nove anos, em 2004. Ele passou, de forma inicial, por uma peneira e representou o Tricolor, primeiramente, no futsal. Curiosamente, ainda não atuava como defensor, mas sim como centroavante da equipe e até fazia seus gols.
Mas logo recebeu o convite para se transferir para o campo, no ano seguinte. Durante a transição, passou a ser zagueiro em virtude de sua estatura e, em Xerém, conquistou a Copa Rio Bonito e a Copa Light Sub-11 e a Taça Minas Gerais Sub-15. No sub-17, esteve na reserva no elenco campeão carioca, da Taça Rio e do Torneio Guilherme Embry.
Outros caminhos na carreira
Em 2012, porém, Igor Rabello deixou o Fluminense em 2012. Na época, o clube entendia ter muitos zagueiros na categoria e optou por liberá-lo. O destino foi um arquirrival, o Botafogo, onde se tornou profissional. De lá, acertou com o Atlético-MG e se transformou na contratação de um zagueiro mais cara da história do clube, por R$ 13 milhões.
Por fim, neste momento, o Tricolor tem levado a melhor que São Paulo e Fortaleza na disputa pelo atleta. O zagueiro deseja retornar ao futebol carioca e ter passado pela base de Xerém é um ponto a favor. Caso chegue, ele não poderá disputar a Copa do Brasil e a Sul-Americana pelo clube ,visto que entrou em campo nos torneios pelo Galo.
