Donnarumma acerta transferência do PSG após corte de Luis Enrique

Goleiro vai jogar na Premier League, enquanto clube francês aposta em Lucas Chevalier como titular após título da Supercopa da Europa / Crédito: Jogada 10

O futuro de Gianluigi Donnarumma parece estar definido. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, o goleiro já teria acertado sua transferência para o Manchester City, onde trabalharia com Pep Guardiola. A notícia ganhou força nesta quarta-feira (13), horas antes do título do PSG na Supercopa da Europa, da qual o goleiro foi deixado de fora por decisão do técnico Luis Enrique. Pouco depois da notícia de não estar entre os relacionados, Donnarumma publicou um comunicado de despedida. Na postagem, o goleiro adotou um tom de frustração, dizendo não compreender a escolha do clube e apontando indiretamente para Luis Enrique.