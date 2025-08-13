Donnarumma acerta transferência do PSG após corte de Luis Enrique

Donnarumma acerta transferência do PSG após corte de Luis EnriqueGoleiro vai jogar na Premier League, enquanto clube francês aposta em Lucas Chevalier como titular após título da Supercopa da Europa
O futuro de Gianluigi Donnarumma parece estar definido. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, o goleiro já teria acertado sua transferência para o Manchester City, onde trabalharia com Pep Guardiola. A notícia ganhou força nesta quarta-feira (13), horas antes do título do PSG na Supercopa da Europa, da qual o goleiro foi deixado de fora por decisão do técnico Luis Enrique.
Pouco depois da notícia de não estar entre os relacionados, Donnarumma publicou um comunicado de despedida. Na postagem, o goleiro adotou um tom de frustração, dizendo não compreender a escolha do clube e apontando indiretamente para Luis Enrique.
“Infelizmente, alguém decidiu que eu não posso fazer parte do grupo nem contribuir para o sucesso da equipe. Estou decepcionado”, escreveu o goleiro.
O PSG, por sua vez, já virou a página e aposta em Lucas Chevalier como titular, após investir 40 milhões de euros no jogador. O goleiro, inclusive, pegou uma cobrança de pênalti na vitória sobre o Tottenham na final da Supercopa da Europa.
Por fim, a imprensa italiana acrescenta que Donnarumma também esteve na mira do Manchester United, mas a conversa direta com Guardiola acabou sendo decisiva para o acerto com o City.