De olho na convocação, Ancelotti vai ao Maracanã para observar Flamengo e Inter

Técnico da Seleção Brasileira acompanha o duelo da Copa Libertadores a menos de duas semanas do anúncio de sua próxima lista de jogadores / Crédito: Jogada 10

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, está no Maracanã nesta quarta-feira (13). Ele acompanha de perto o jogo entre Flamengo e Internacional, pela Libertadores. O treinador, que está com sua comissão técnica, observa possíveis nomes para sua próxima lista. A sua segunda convocação, portanto, ocorre em menos de duas semanas, no próximo dia 25. A presença do técnico italiano, de fato, tem um motivo muito claro. No dia 25 de agosto, ele divulgará os jogadores para as duas últimas rodadas das Eliminatórias. Os atletas escolhidos, então, enfrentarão o Chile, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9. O Brasil, contudo, já está com sua vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026.