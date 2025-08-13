Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com ausência de Vegetti, veja as opções de Diniz para substituir o artilheiro do Vasco

Argentino recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Galo e não está à disposição para enfrentar o Santos, domingo (17), no Morumbis
Um dos principais nomes do Vasco nas últimas temporadas, Pablo Vegetti se destaca pelo faro de gol, bom posicionamento na área e por ser um exímio cabeceador. Mais do que isso, o centroavante pouco desfalca a equipe, apesar de ser experiente e já ter 36 anos. No entanto, o Pirata está fora do jogo contra o Santos, suspenso, marcado para domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Dessa forma, o técnico Fernando Diniz terá um dor de cabeça para selecionar o substituto. Afinal, por causa da escassez do elenco, as opções não são numerosas. A principal delas seria o jovem GB, que chegou a ter algumas chances recentemente, entretanto o atacante teve uma lesão na coxa esquerda e desfalca o time em até quatro semanas.

Além disso, outras possibilidades são deslocar David e Rayan mais centralizados. Ambos podem atuar no setor, mais próximo do gol adversário por terem condição física e boa finalização. Caso opte pelo segundo, terá que selecionar outro nome para a ponta direita, como Garré, Puma ou até mesmo Loide.

Outro nome que poderia render na posição é Guilherme Estrella, que apesar de ser meio-campista pode atuar como falso nove por ter boa estatura. Contudo, a jovem promessa passou por uma cirurgia para estabilização do menisco e por uma artroscopia em janeiro. Ele chegou a retornar e entrar em campo contra o Independiente del Valle, mas voltou a ter inchaço no joelho direito.

Com menos chances entre os titulares, Alex Teixeira não teve muito espaço com Diniz. O camisa 90, então, está no final da fila com o treinador. Bruno Lopes, que atuou em dois jogos no Carioca, e Léo Jacó, são mais dois nomes da base que podem ser aproveitados na posição.

Poucos jogos sem o Pirata na temporada

Em 2025, o Pirata esteve de fora nos três primeiros jogos do Campeonato Carioca. Nesse sentido, o jovem Bruno Lopes foi o substituto contra Nova Iguaçu e Boavista, enquanto GB esteve em campo contra o Bangu.

No Brasileirão, o argentino só foi desfalque contra o Palmeiras, em São Januário, quando Rayan atuou mais centralizado, mas não conseguiu estufar a rede. A jovem promessa, aliás, foi quem mais jogou no lugar do centroavante, nas vezes em que ele esteve de fora, seja por suspensão ou algum problema físico.

“Estou pensando. É um dos poucos que estavam pendurados e temos algumas alternativas para substituí-lo”, disse o técnico Fernando Diniz sobre a ausência de seu centroavante.

Por fim, Vegetti soma, no momento, 22 gols na temporada, em 40 partidas. Sempre que não está à disposição, o Cruz-Maltino sofre para fazer o sistema ofensivo render, visto que não tem uma reposição experiente, com as mesmas características, que entre sem sentir a pressão de ser titular no lugar de um ídolo da torcida.

Veja quem substituiu Vegetti nos jogos em que ele não foi titular

Rayan: seis jogos – Nova Iguaçu, Madureira, Audax (Carioca 2024), Criciúma, Bahia (Brasileirão 2024) e Palmeiras (Brasileirão 2025)
Cauã Paixão: dois jogos – Boavista e Sampaio Corrêa (Carioca 2024)
Sebastian Ferreira: dois jogos – Cuiabá e Grêmio (Brasileirão 2023)
GB: dois jogos – Bragantino (Brasileirão 2024) e Bangu (Carioca 2025)
Clayton Silva: um jogo – Juventude (Brasileirão 2024)
Bruno Lopes: dois jogos – Nova Iguaçu e Boavista (Carioca 2025)

