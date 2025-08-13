Com ausência de Vegetti, veja as opções de Diniz para substituir o artilheiro do Vasco

Argentino recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Galo e não está à disposição para enfrentar o Santos, domingo (17), no Morumbis / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do Vasco nas últimas temporadas, Pablo Vegetti se destaca pelo faro de gol, bom posicionamento na área e por ser um exímio cabeceador. Mais do que isso, o centroavante pouco desfalca a equipe, apesar de ser experiente e já ter 36 anos. No entanto, o Pirata está fora do jogo contra o Santos, suspenso, marcado para domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis. Dessa forma, o técnico Fernando Diniz terá um dor de cabeça para selecionar o substituto. Afinal, por causa da escassez do elenco, as opções não são numerosas. A principal delas seria o jovem GB, que chegou a ter algumas chances recentemente, entretanto o atacante teve uma lesão na coxa esquerda e desfalca o time em até quatro semanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, outras possibilidades são deslocar David e Rayan mais centralizados. Ambos podem atuar no setor, mais próximo do gol adversário por terem condição física e boa finalização. Caso opte pelo segundo, terá que selecionar outro nome para a ponta direita, como Garré, Puma ou até mesmo Loide. Outro nome que poderia render na posição é Guilherme Estrella, que apesar de ser meio-campista pode atuar como falso nove por ter boa estatura. Contudo, a jovem promessa passou por uma cirurgia para estabilização do menisco e por uma artroscopia em janeiro. Ele chegou a retornar e entrar em campo contra o Independiente del Valle, mas voltou a ter inchaço no joelho direito. Com menos chances entre os titulares, Alex Teixeira não teve muito espaço com Diniz. O camisa 90, então, está no final da fila com o treinador. Bruno Lopes, que atuou em dois jogos no Carioca, e Léo Jacó, são mais dois nomes da base que podem ser aproveitados na posição.

Poucos jogos sem o Pirata na temporada Em 2025, o Pirata esteve de fora nos três primeiros jogos do Campeonato Carioca. Nesse sentido, o jovem Bruno Lopes foi o substituto contra Nova Iguaçu e Boavista, enquanto GB esteve em campo contra o Bangu. No Brasileirão, o argentino só foi desfalque contra o Palmeiras, em São Januário, quando Rayan atuou mais centralizado, mas não conseguiu estufar a rede. A jovem promessa, aliás, foi quem mais jogou no lugar do centroavante, nas vezes em que ele esteve de fora, seja por suspensão ou algum problema físico. “Estou pensando. É um dos poucos que estavam pendurados e temos algumas alternativas para substituí-lo”, disse o técnico Fernando Diniz sobre a ausência de seu centroavante.