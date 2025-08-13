Cleber Xavier engata sequência positiva e ganha fôlego no Santos

Invicto há três jogos, Peixe começa a olhar para parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e alivia pressão

A pressão sobre a comissão técnica, que chegou a ter o emprego ameaçado, diminuiu após a vitória de virada sobre o vice-líder Cruzeiro no Mineirão. O bom desempenho no segundo tempo reforçou a confiança interna e deu novo ânimo ao grupo no CT Rei Pelé. Mesmo assim, o treinador prega pés no chão.

Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Santos, Cleber Xavier engatou uma sequência de três jogos sem perder. O empate com o Sport e as vitórias sobre Juventude e Cruzeiro afastaram o time da zona de rebaixamento. Mais do que isso, trouxeram um período de tranquilidade ao treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não adianta eu pensar nisso (pressão). Tenho que falar com os atletas, com a minha comissão, tentar de alguma forma. Não é fácil, não carregamos uma situação atual, tem um contexto. O Santos está voltando, temos que trabalhar e acalmar os atletas. Uma equipe não se faz num estalo de dedos, temos jogadores voltando, jogadores ganhando força e estamos trabalhando com os atletas. Por isso que valorizo o grupo, a entrega deles no dia a dia e no segundo tempo desse jogo”, disse.

O clima positivo embala a preparação para o duelo contra o Vasco, neste domingo (17), às 16h, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode significar a terceira seguida na Série A. Feito que o Peixe não alcança desde outubro de 2023. Além disso, o triunfo pode aproximar o time da primeira metade da tabela.

Para Cleber Xavier e sua comissão, os três pontos também podem consolidar de vez a confiança da diretoria no trabalho e garantir estabilidade para a sequência da temporada.