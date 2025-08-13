CBF divulga datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Partidas de ida acontecem nos dias 27 e 28 agosto, enquanto os jogos de volta serão nos dias 10 e 11 de setembro, após a Data FIFA

A CBF divulgou nesta quarta-feira (13), as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. As partidas de ida acontecem entre os dias 27 e 28 de agosto. Já os jogos de volta acontecem duas semanas depois, nos dias 10 e 11 de setembro.

Nos confrontos de ida, três partidas acontecem no dia 27: Atlético x Cruzeiro, Athletico x Corinthians e Vasco x Botafogo. Apenas o confronto entre Bahia e Fluminense acontece no dia 28.