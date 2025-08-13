Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético negocia com o zagueiro Ruan Tressoldi, ex-São Paulo

Defensor de 26 anos chegaria para repor a saída de Igor Rabello, que negocia com o Fluminense e deve deixar o Galo
O Atlético negocia a contratação do zagueiro Ruan, do Sassuolo. Assim, ele chegaria para suprir a iminente saída de Igor Rabello,  que tem negociações avançadas com o Fluminense. As informações foram divulgadas inicialmente pelo “Canal do Frossard”, especializado no time mineiro.

O defensor tem 26 anos e começou a carreira no Novo Hamburgo, antes de chegar ao Grêmio em 2017. O zagueiro chegou ao Sassuolo em 2021, onde goza de muito prestígio. Vale lembrar que o Tricolor vendeu a então promessa por 5 milhões de euros. Ruan tem 63 jogos pelo Sassuolo. Portanto, é o clube que mais defendeu na carreira.

No entanto, esteve emprestado ao São Paulo entre agosto de 2024 e junho deste ano. Dessa forma, ele se reapresentou ao time italiano para o início da temporada 2025/2026 após disputar 23 jogos com a camisa do time brasileiro. O São Paulo não conseguiu exercer a opção de compra.

O Atlético conta com quatro zagueiros no momento: Júnior Alonso, Ivan Román, Vitor Hugo e Lyanco. Este último, aliás, renovou o contrato com o Galo por mais uma temporada. Assim, seguirá vinculado ao Alvinegro até dezembro de 2029.

