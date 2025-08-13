Atlético negocia com o zagueiro Ruan Tressoldi, ex-São Paulo

Defensor de 26 anos chegaria para repor a saída de Igor Rabello, que negocia com o Fluminense e deve deixar o Galo / Crédito: Jogada 10

O Atlético negocia a contratação do zagueiro Ruan, do Sassuolo. Assim, ele chegaria para suprir a iminente saída de Igor Rabello, que tem negociações avançadas com o Fluminense. As informações foram divulgadas inicialmente pelo “Canal do Frossard”, especializado no time mineiro. O defensor tem 26 anos e começou a carreira no Novo Hamburgo, antes de chegar ao Grêmio em 2017. O zagueiro chegou ao Sassuolo em 2021, onde goza de muito prestígio. Vale lembrar que o Tricolor vendeu a então promessa por 5 milhões de euros. Ruan tem 63 jogos pelo Sassuolo. Portanto, é o clube que mais defendeu na carreira.