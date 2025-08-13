Atlético MG x Godoy Cruz: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético MG x Godoy Cruz: onde assistir, escalações e arbitragemGalo inicia nesta quinta-feira (14) as oitavas de final da Sul-Americana, outro caminho mais curto para voltar a Libertadores em 2026
O Atlético-MG segue vivo em três competições e, nesta quinta-feira (14), inicia as oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo busca o inédito título da competição e também o retorno à Libertadores em 2026.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem o duelo ao vivo.
Como chega o Atlético
Sob comando de Cuca, o time mineiro terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição. Com isso, precisou disputar os playoffs para chegar às oitavas. No mata-mata, eliminou o Atlético Bucaramanga-COL nos pênaltis, após vencer por 1 a 0 fora de casa e perder pelo mesmo placar na Arena MRV. Para o confronto decisivo em Belo Horizonte, Hulk, poupado contra o Vasco no Brasileirão, é a principal esperança de gols. Já Dudu pode aparecer como opção no banco de reservas.
Como chega o Godoy Cruz
No grupo que tinha o Grêmio, a equipe argentina somou 12 pontos e garantiu a primeira posição. Agora, encara outro brasileiro e busca um bom resultado fora de casa para decidir em Mendoza. Contudo, no comando técnico, houve mudança: Esteban Solari saiu e Walter Ribonetto assumiu. No ataque, Santino Andino e Agustín Auzmendi são as principais esperanças de balançar as redes.
ATLÉTICO X GODOY CRUZ
Copa Sul Americana 2025 – Oitavas de final (Jogo de ida)
Data e horário: 14/08/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
ATLÉTICO: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.
GODOY CRUZ: Franco Petrolli; Leonardo Jara (Lucas Arce), Mateo Mendoza, Leandro Quiroz e Juan Moran; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández e Santino Andino; Agustín Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte, ambos da Venezuela
VAR: Carlos Oribe (EQU)
