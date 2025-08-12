Vasco terá sequência de confrontos diretos na luta contra o rebaixamento

Restante do mês será decisivo para as pretensões da equipe, com quatro partidas contra equipes que também brigam para seguir na Série A / Crédito: Jogada 10

Com uma campanha irregular, o Vasco não venceu nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento, porém com dois jogos a menos que o Vitória. Assim, agosto será decisivo para as pretensões da equipe carioca, visto que terá três confrontos diretos na briga contra o Z4. Com 16 pontos em 17 partidas, o time da Colina jogará três dos quatro duelos longe do Rio de Janeiro. O primeiro deles ocorre neste domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Morumbis. No momento, o Peixe soma cinco pontos a mais que o Vasco, entretanto com um jogo a mais no certame.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sequência da campanha, o Cruz-Maltino viaja para o o Rio Grande do Sul para o confronto contra o Juventude, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada. O Alviverde também está na zona de rebaixamento, porém com 14 pontos, na 19ª posição, à frente apenas do lanterna Sport. O jogo será dia 20, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Ainda em agosto, o Vasco mede forças com o Corinthians, em São Januário, que atualmente ocupa a 13ª posição, com 22 pontos. O duelo está marcado para o dia 24, às 16h (de Brasília). Em seguida, o time jogará a partida de ida da Copa do Brasil, com adversário a ser definido no sorteio desta terça-feira (12) – (data-base sendo dia 27) Por fim, os comandados do técnico Fernando Diniz visitam o lanterna, Sport, dia 31, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. A sequência de resultados nesses confrontos será importante para o futuro da equipe na disputa pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Sequência do Vasco em agosto Santos x Vasco – Morumbis – 17/08

Juventude x Vasco – Alfredo Jaconi – 20/08

Vasco x Corinthians – São Januário – 24/08

Quartas de final da Copa do Brasil – ida – Data-base: 27/08

Sport x Vasco – Ilha do Retiro – 31/08 Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar