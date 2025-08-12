Thomas Frank vê ‘momento perfeito’ para enfrentar o PSG

Novo técnico do Tottenham destaca confiança na equipe e aposta em controle do jogo para a final da Supercopa da Europa / Crédito: Jogada 10

Thomas Frank, novo treinador do Tottenham para a temporada 2025/26, afirmou nesta terça-feira (12) que este é o momento ideal para enfrentar o PSG e demonstrou total confiança na competitividade da sua equipe para a final da Supercopa da Europa. LEIA MAIS: Donnarumma se despede do PSG

"Chegou a hora perfeita para encarar o PSG. Estamos prontos e tenho certeza de que amanhã será um duelo muito equilibrado", disse Frank em entrevista coletiva. O duelo com o PSG será sua primeira partida oficial no comando do Tottenham, e o treinador destacou a importância da ocasião. "Esse jogo é muito importante para todos nós. É um grande desafio e uma oportunidade única. Eu vejo isso mais como uma chance do que uma pressão. Dessa maneira, vamos dar tudo para conquistar a vitória", acrescentou. O técnico também revelou um pouco do seu plano de jogo para o Tottenham.

“Acredito em ter princípios e estruturas claras, tanto na defesa quanto no ataque. Mas, quero que o time tenha organização desde o começo da construção das jogadas. Queremos controlar a partida e, na etapa final, ser decisivos no ataque”, explicou. Get updates from Thomas Frank’s press conference in Udine on our Super Cup live blog ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2025