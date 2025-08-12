São Paulo reencontra Atlético Nacional para apagar fantasma de 2016

São Paulo reencontra Atlético Nacional para apagar fantasma de 2016Tricolor foi eliminado na semifinal da competição continental há nove anos atrás, em duas partidas recheadas de polêmica
Atlético Nacional, da Colômbia e São Paulo vivem um novo capítulo de rivalidade na Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (12/8), às 21h30, no Atanásio Giradot, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O embate acontece novamente, seis anos após o memorável confronto pela semifinal da torneio em 2016. Um duelo marcado não só pelo futebol, mas também por polêmicas que ficaram na memória do torcedor tricolor.
Naquela edição, o Atlético Nacional venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Morumbi, dando um passo importante rumo à decisão. A partida ficou marcada pela expulsão controversa do zagueiro Maicon, do São Paulo, após uma confusão com o atacante Borja. O árbitro interpretou que Maicon teria dado um tapa no rosto do colombiano, decisão que gerou grande protesto da equipe brasileira e da torcida.
No jogo de volta, em Medellín, o São Paulo buscava a reação e quase conseguiu. O Tricolor chegou a abrir o placar com Calleri, mas Borja empatou. Contudo, outro lance polêmico viria a tona. Afinal, um pênalti claro em Hudson no primeiro tempo foi ignorado pela arbitragem. Fato ainda mais agravado pela ausência do VAR na época, que poderia ter corrigido o erro. O Atlético Nacional acabou vencendo por 2 a 1 e carimbou a vaga na final, onde conquistaria o título da Libertadores naquele ano.
Para o São Paulo, o reencontro representa uma chance de apagar esse fantasma e reescrever a história. O clube paulista quer mostrar evolução, superar o trauma daquela eliminação e avançar com força na competição sul-americana, seguindo em busca do tão sonhado tetracampeonato.
