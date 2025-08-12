São Paulo reencontra Atlético Nacional para apagar fantasma de 2016

Tricolor foi eliminado na semifinal da competição continental há nove anos atrás, em duas partidas recheadas de polêmica / Crédito: Jogada 10

Atlético Nacional, da Colômbia e São Paulo vivem um novo capítulo de rivalidade na Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (12/8), às 21h30, no Atanásio Giradot, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O embate acontece novamente, seis anos após o memorável confronto pela semifinal da torneio em 2016. Um duelo marcado não só pelo futebol, mas também por polêmicas que ficaram na memória do torcedor tricolor. Naquela edição, o Atlético Nacional venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Morumbi, dando um passo importante rumo à decisão. A partida ficou marcada pela expulsão controversa do zagueiro Maicon, do São Paulo, após uma confusão com o atacante Borja. O árbitro interpretou que Maicon teria dado um tapa no rosto do colombiano, decisão que gerou grande protesto da equipe brasileira e da torcida.