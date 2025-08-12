São Paulo negocia a contratação de Igor Rabello, do Atlético-MG

Zagueiro ainda não completou sete jogos no Campeonato Brasileiro e pode chegar no Tricolor. Negociações estão em andamento

Na atual temporada, Igor disputou apenas oito jogos, sendo quatro pelo Brasileirão. Caso o negócio seja concretizado, o jogador não poderá atuar pelo Tricolor nas oitavas de final da Copa Libertadores. Contudo, em caso de classificação, o clube poderá alterar a lista de inscritos para as fases seguintes.

O São Paulo abriu negociações com o Atlético-MG para contratar o zagueiro Igor Rabello. Aos 30 anos, o defensor ainda não completou sete partidas pelo Campeonato Brasileiro, o que lhe permite defender outra equipe na competição. Assim, o Tricolor entende que pode trazer o defensor, sem interferir em suas finanças.

Com contrato vigente com o Galo até o fim de 2025, Rabello já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e se transferir sem custos a partir de janeiro de 2026.

Igor Rabello chegaria no São Paulo para um setor que precisa de reforços. Afinal, desde a chegada de Hernán Crespo, a equipe passou a atuar em uma formação com três zagueiros. Contudo, o Tricolor, apesar de ter peças de qualidade, enxergava a posição com poucas opções, contando apenas com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino.

Ruan Tressoldi, que estava no elenco a pouco tempo, teve seu contrato de empréstimo encerrado. O São Paulo tinha o interesse na permanência do atleta, mas não conseguiu estender o vínculo em negociações com o Sassuolo, da Itália. Para piorar, Arboleda sofreu uma lesão e vai desfalcar o time por pelo menos quatro semanas.