Santos faz ‘campanha de Libertadores’ após Mundial de Clubes

Com aproveitamento digno de G-6 nas últimas rodadas, equipe de Cleber Xavier se afasta do Z-4 e respira na tabela / Crédito: Jogada 10

A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, confirmou a evolução do Santos no Campeonato Brasileiro. Afinal, sob o comando de um ainda pressionado Cleber Xavier, o Peixe começou a apresentar números de equipe que briga por vaga na Libertadores desde a retomada da competição após o Mundial de Clubes. O Santos somou 10 pontos em seis rodadas após o retorno do Mundial de Clubes, alcançando um aproveitamento de 55,6%. O índice é superior, por exemplo, ao do Mirassol, que fechou o primeiro turno da Série A com 54% e ocupa atualmente a sexta colocação, zona de classificação para a competição continental.