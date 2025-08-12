Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos faz ‘campanha de Libertadores’ após Mundial de Clubes

Santos faz ‘campanha de Libertadores’ após Mundial de Clubes

Com aproveitamento digno de G-6 nas últimas rodadas, equipe de Cleber Xavier se afasta do Z-4 e respira na tabela
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, confirmou a evolução do Santos no Campeonato Brasileiro. Afinal, sob o comando de um ainda pressionado Cleber Xavier, o Peixe começou a apresentar números de equipe que briga por vaga na Libertadores desde a retomada da competição após o Mundial de Clubes.

O Santos somou 10 pontos em seis rodadas após o retorno do Mundial de Clubes, alcançando um aproveitamento de 55,6%. O índice é superior, por exemplo, ao do Mirassol, que fechou o primeiro turno da Série A com 54% e ocupa atualmente a sexta colocação, zona de classificação para a competição continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O crescimento santista, porém, não se limita ao período pós-Mundial. Nas últimas dez rodadas, o Santos fez a sexta melhor campanha da liga, com 16 pontos. Seis a menos que o Flamengo, líder do Brasileirão no geral e também neste recorte.

Com essa recuperação, o time ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Hoje, com 21 pontos, o Santos está cinco à frente do Vasco, primeiro clube dentro da zona de descenso.

O próximo compromisso será justamente contra os cariocas, no domingo (17/8), às 16h, no Morumbis. O duelo é visto como uma chance de “virar a chave” definitivamente, afastando ainda mais o risco de queda e consolidando a boa fase na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar