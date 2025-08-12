PSG anuncia a contratação de Zabarnyi, zagueiro do Bournemouth

Atleta assina contrato de cinco anos, até 2030, e vestirá a camisa 6 da equipe parisiense para disputar posição com Marquinhos e Pacho / Crédito: Jogada 10

O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do zagueiro Ilya Zabarnyi, de 22 anos, que defendia as cores do Bournemouth, da Inglaterra, e é figura recorrente na seleção da Ucrânia. Assim, essa negociação girou em torno de 63 milhões de euros (R$ 397,9 milhões). “Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain, o melhor clube do mundo, com o melhor projeto. Estou aqui para dar tudo de mim em campo e mal posso esperar para estrear e conhecer a torcida”, disse.

Nesse sentido, o atleta será o primeiro ucraniano da história do Paris Saint-Germain. Ele assinou contrato de cinco anos, até 2030, e vestirá a camisa 6. Depois de disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o PSG foi tímido no mercado, tanto que esta é sua segunda contratação oficial. Além disso, o clube acertou com o goleiro Lucas Chevalier, do Lille. Revelado pelo Dínamo Kiev, da Ucrânia, Zabarnyi chega para disputar posição com dois sul-americanos. No elenco, o PSG tem o brasileiro Marquinhos, capitão do clube, e o equatoriano Pacho, também destaque na última temporada.