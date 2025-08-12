Piquerez fala de marca de 200 jogos no Palmeiras e busca por taça da Libertadores

Lateral-esquerdo chegou em 2021 e já soma uma conquista do torneio, agora busca ampliar sua história no Verdão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Universitario, do Peru, em Lima, pelas oitavas de final da Libertadores. O confronto acontece na quinta-feira (14), e o Verdão busca o tetracampeonato da competição. Piquerez, multicampeão com a equipe, completou 200 jogos diante do Ceará, pelo Brasileirão, e comentou o feito. Nas vitórias, Piquerez está próximo de igualar a marca do chileno Valdivia, que, pelo Palmeiras, somou 122 resultados positivos. O uruguaio tem 121. Ele também está a um gol de alcançar Roberto Carlos na terceira colocação entre os laterais com mais bolas na rede pelo Verdão. Hoje, Piquerez soma 17, ao lado de Pedrinho, e está um atrás do bicampeão brasileiro e paulista de 1993 e 1994.

"É uma marca muito importante fazer 200 jogos nesse imenso clube, algo muito difícil de atingir. É uma história que levou cinco temporadas. Conquistei vários títulos, recebi o carinho da torcida e espero continuar nesse caminho para seguir atingindo metas de jogos e títulos", afirmou Piquerez. Piquerez está no Palmeiras desde 2021 Na primeira fase da Libertadores, o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, fez novamente a melhor campanha geral. Caso chegue até à semifinal, o time disputará sempre o segundo jogo no Allianz Parque. Piquerez destacou o cenário na atual edição do torneio. No clube desde 2021, ele venceu a competição na final contra o Flamengo, em Montevidéu. "Este ano tem sido diferente do que estamos acostumados, mas isso é consequência do nosso trabalho e da vitoriosa campanha dos últimos anos. Tivemos um torneio que não acontece todos os anos (Copa do Mundo), chegamos longe e talvez por causa dele a Libertadores tenha ficado um pouco para trás, mas não podemos esquecer que fizemos a melhor campanha. Isso não é comum e merece mérito"