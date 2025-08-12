Peñarol x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

Carbonero começa decisão por uma vaga nas quartas de final da Libertadores dentro de casa, contra o atual campeão da Recopa e da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Abrindo o duelo com mais rivalidade continental nas oitavas de final da Libertadores, Peñarol e Racing se enfrentam em Montevidéu. A partida acontece na noite desta terça-feira (12), às 21h30, horário de Brasília, no Campeón del Siglo, casa aurinegra. As equipes conseguiram se classificar com segurança na fase de grupos. O Racing terminou na liderança do Grupo E, que tinha o Fortaleza, com 13 pontos, cinco a mais que o Tricolor, segundo colocado. Já o Peñarol foi o vice-líder do Grupo H, com 11 pontos, perdendo para o Vélez no saldo de gols, mas com cinco pontos de diferença para os bolivianos no San Antonio, terceiro colocado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pelo serviço de streaming Paramount+. Como chega o Peñarol O Carbonero vem para Libertadores após um bom início no Campeonato Uruguaio. O clube lidera a competição após duas rodadas com duas vitórias, sendo a última por 3 a 0 no clássico contra o Nacional. Para encarar os argentinos, Aguirre não contará com os lesionados Eduardo Darias e Pedro Milans. Como chega o Racing Atual campeão da Recopa e da Sul-Americana, a Academia ainda não conseguiu engrenar na atual edição do Campeonato Argentino. Depois de quatro rodadas, o clube Avellaneda soma apenas quatro pontos, e está na 12ª colocação, com uma vitória no torneio. Em sua última partida, o Racing empatou em 1 a 1 contra o Boca Juniors, na Bombonera. Para o duelo em Montevidéu, Gustavo Costas não conta com o meia Matias Zarach, que está machucado. PEÑAROL X RACING Copa Libertadores da América – Oitavas de final (jogo de ida)

Data e horário: 12/8/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

PEÑAROL: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara. Técnico: Gustavo Costas.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)