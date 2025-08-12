Palmeiras faz último treino antes de embarcar para o Peru pela Libertadores

Abel Ferreira aguarda definição sobre Bruno Fuchs e Raphael Veiga, enquanto Murilo pode voltar ao time titular do Verdão

A preparação terá continuidade na quarta-feira (13/8), com treino agendado para a tarde no CT do Alianza Lima. Já no Peru, o técnico Abel Ferreira deve definir a equipe que vai iniciar contra o Universitário.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (12/8), na Academia de Futebol, antes de embarcar para Lima, no Peru, onde enfrentará o Universitario, na quinta (14/8), às 21h30, no Estádio Monumental, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

No elenco, algumas dúvidas permanecem. O zagueiro Bruno Fuchs deu sequência ao processo de transição física, trabalhando separado no gramado, e ainda pode ser desfalque. Por outro lado, Raphael Veiga e Paulinho realizaram tratamento interno no centro de excelência. O camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita. Já o meio-campista ficou fora da vitória sobre o Ceará, no último domingo, por dores no púbis.

Aliás, a atividade desta terça contou com análise em vídeo, ativação física e aquecimento, seguidos de trabalhos técnicos específicos no campo.

Assim, a delegação do Palmeiras desembarca em Lima no fim da tarde, ainda nesta terça-feira. Um esboço de time, com a possibilidade do retorno de Murilo, que esteve no banco contra o Ceará, tem: Weverton; Giay, Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal, Evangelista e Maurício; Facundo, Ramón Sosa e Vitor Roque.