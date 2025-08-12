Morata é anunciado pelo Como, da Itália

Atacante espanhol chega por empréstimo do Milan após rescisão com o Galatasaray e reencontra Cesc Fàbregas no clube / Crédito: Jogada 10

O Como anunciou nesta terça-feira (12) a contratação do atacante Álvaro Morata, que chega por empréstimo do Milan por 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões). O acordo prevê que a transferência definitiva do capitão da seleção espanhola seja feita por mais 9 milhões de euros (R$ 57,6 milhões), com contrato até junho de 2029. LEIA MAIS: Everton anuncia contratação de Grealish, do City, mas por empréstimo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, a negociação foi marcada por idas e vindas. No começo do ano, Morata esteve emprestado ao Galatasaray, mas a experiência na Turquia durou pouco. Insatisfeito, o jogador buscou novos rumos, e o Como rapidamente mostrou interesse. No entanto, o maior obstáculo foi o acerto com os turcos, que detinham a opção de compra. Após semanas de conversas, o impasse terminou com um pagamento de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) para liberar o atacante. Com passagens por gigantes como Real Madrid, Atlético de Madrid e Chelsea, além de duas temporadas na Juventus e uma breve no Milan, Morata soma 146 jogos, 40 gols e 30 assistências no Campeonato Italiano. Como 1907 announces the arrival, on loan with an obligation to buy, of Álvaro Morata. A forward shaped by some of the world’s greatest teams, he arrives with a career that spans Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, and the Spanish national side.

“Vir para o Como é especial. Enfrentei o time no ano passado e percebi a ambição do projeto. Dessa forma, quero retribuir essa confiança me entregando ao máximo em cada treino e partida”, disse o espanhol. Além disso, o técnico Cesc Fàbregas, ex-colega de seleção, também comemorou a contratação do atacante. “Conheço o Álvaro há muito tempo e sempre admirei sua inteligência e capacidade de decidir jogos. Ele é o tipo de jogador que eleva o nível de todo o elenco”, afirmou o treinador.