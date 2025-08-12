Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luxemburgo revela convite do Santos no início do ano

Treinador foi procurado pelo presidente Marcelo Teixeira
Luxemburgo ficou perto de comandar o Santos pela quinta vez. Em entrevista ao canal do ex-jogador Müller, o treinador revelou que recebeu um convite do presidente Marcelo Teixeira, em abril. Contudo, as conversas não avançaram por causa das exigências do comandante, que queria ter o controle total do departamento, o que não ocorreu.

O último trabalho de Luxemburgo foi com o Corinthians, em 2023. Desde então, o treinador está livre no mercado, mas não recebeu muitas sondagens. Neste período, o Santos chegou abrir conversas, mas não avançou. Durante a entrevista para o ex-jogador Müller, o técnico não escondeu o desejo de voltar a trabalhar, mesmo aos 73 anos.

“Voltaria de imediato. Desde que fosse como eu propus. Eu quero ser o treinador, mas também o head coach, me dedicar 24 horas por dia. Vou ser o técnico e o responsável por todo o departamento de futebol. Não adianta falar que meu nome é trabalho, que vai se preocupar com meu time no campo e só. Esquece. Eu iria nessa condição”, disse.

Luxemburgo teve quatro passagens pelo Santos na carreira como treinador: em 1997, 2004, 2006 a 2007 e a mais recente em 2009. Ele veenceu o Torneio Rio-São Paulo, foi bicampeão paulista e campeão brasileiro como comandante do Peixe.

