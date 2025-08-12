Luxemburgo revela convite do Santos no início do ano

Luxemburgo ficou perto de comandar o Santos pela quinta vez. Em entrevista ao canal do ex-jogador Müller, o treinador revelou que recebeu um convite do presidente Marcelo Teixeira, em abril. Contudo, as conversas não avançaram por causa das exigências do comandante, que queria ter o controle total do departamento, o que não ocorreu.

O último trabalho de Luxemburgo foi com o Corinthians, em 2023. Desde então, o treinador está livre no mercado, mas não recebeu muitas sondagens. Neste período, o Santos chegou abrir conversas, mas não avançou. Durante a entrevista para o ex-jogador Müller, o técnico não escondeu o desejo de voltar a trabalhar, mesmo aos 73 anos.