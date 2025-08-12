Internacional é recebido com ‘ruas de fogo’ no Rio para o duelo contra o Flamengo

Torcida faz grande festa na chegada da delegação para o jogo da Libertadores; para a partida, o time terá a volta de importantes titulares / Crédito: Jogada 10

O Internacional já está no Rio de Janeiro para o jogo decisivo pela Libertadores. A delegação do clube desembarcou na cidade no fim da tarde desta terça-feira (12). Na chegada ao hotel, a equipe foi recebida com uma grande festa de sua torcida. O confronto contra o Flamengo ocorre nesta quarta-feira (13), no Maracanã. Para a partida, o time deve ter a volta de jogadores importantes. Cerca de 200 torcedores, aliás, aguardavam o time em Copacabana. Eles promoveram as famosas “ruas de fogo” na porta da concentração da equipe. Com sinalizadores vermelhos, eles coloriram todo o caminho do ônibus. Os colorados, então, cantaram as mesmas músicas do Beira-Rio com muita intensidade, apoiando o grupo.