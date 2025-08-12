Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Vélez, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Sob comando de Renato Paiva, o Leão do Pici inicia mata a mata da Libertadores e enfrentará os argentinos no Castelão
Nesta terça-feira (12), o Fortaleza inicia o mata-mata da Libertadores e enfrenta, no primeiro jogo das oitavas de final, o Vélez Sarsfield, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), no Castelão, casa do Leão do Pici. É a hora da mudança de chave para a equipe na temporada diante de um péssimo Brasileirão.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael narra o embate. Rodrigo Seraphim o acompanha nos comentários. Na reportagem, Christopher Henrique assume a bronca.

