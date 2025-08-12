Fluminense vence América de Cali e larga na frente na Sul-Americana

Com a vitória, o Fluminense joga por um empate ou pode perder até por um gol de diferença para avançar às quartas de final. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (16), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maraca, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense largou na frente nas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), na Colômbia, pelo jogo de ida, e construiu uma importante vantagem para a partida de volta, dia 19, no Maracanã. Dessa forma, joga por um empate para garantir a classificação às quartas de final. Candela (contra) e Canobbio marcaram ainda no primeiro tempo e garantiram a vitória carioca em Cali, enquanto Barrios descontou nos acréscimos.

Fluminense aproveita oportunidades

O Fluminense construiu uma importante vantagem. O Tricolor começou levando um susto do América de Cali, que perdeu duas chances com Luís Ramos. Contudo, em uma ele chutou para fora e na outra furou a bola. Depois, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho se encontrou, encaixou a marcação e ganhou confiança após o gol contra de Candelo. Samuel Xavier lançou Serna, no entanto, o zagueiro desviou contra a própria meta na saída do goleiro Soto.

O gol contra de Candelo foi um balde de água fria para os colombianos, que começaram melhor e pressionando com o apoio da torcida. Por outro lado, o Fluminense ganhou confiança. Assim, cresceu no jogo e passou a sofrer menos. Após cobrança de tiro de meta de Fábio, Everaldo venceu a disputa no alto e a bola sobrou com Canobbio. Dessa forma, o uruguaio levou a melhor contra o marcador e acertou lindo chute da entrada da área para ampliar: 2 a 0.

América de Cali desconta no fim

No primeiro tempo, o Fluminense foi letal. Contudo, levou sustos e ainda precisava prestar atenção para conseguir manter a vantagem. O América de Cali, por sua vez, buscou o ataque e se expôs. O time colombiano criou boas oportunidades, como um chute de Lucumí — ex-jogador tricolor — defendido por Fábio. Entretanto, deixou espaços. Everaldo, sozinho na área, perdeu de cabeça. Depois, Canobbio quase fez outro belo gol, mas acertou o travessão.

O jogo ficou morno na reta final. O Fluminense administrou a vantagem e quase não sofreu. Na reta final, o América de Cali cresceu e esboçou uma reação. Fábio defendeu o chute de Holgado dentro da área e tentou manter a vantagem de dois gols. Nos acréscimos, Holgado conseguiu salvar uma bola perdida, fez bela jogada e deu assistência para Barrios bater no contrapé do goleiro tricolor para diminuir e manter os colombianos com esperança.