Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense tem excelente retrospecto contra colombianos

Fluminense tem excelente retrospecto contra colombianos

Tricolor tem 14 partidas oficiais contra times da Colômbia e tem bons números; 15º jogo será nesta terça (12/8), contra o América de Cali
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Desde que se estabeleceu de vez nas competições sul-americanas, o Fluminense já enfrentou vários jogos contra equipes colombianas, a exemplo do que ocorrerá nesta terça-feira (12/8), quando encara o América de Cali em pleno estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelas oitavas da Sul-Americana. E o retrospecto da equipe tricolor em duelo contra times da Colômbia é bastante positivo, especialmente no que tange Libertadores e a própria Sula.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Afinal, são 14 jogos, com dez vitórias do Fluminense, somente um empate e três derrotas. Há também outras 14 partidas, mas em amistosos ou competições não oficiais, como o Torneio de Medelin e o Torneio Cidade de Bogotá. Nestes, são oito vitórias do Flu, quatro empates e duas derrotas, aliás.

LEIA MAIS: Fluminense chegará a 11 estrangeiros no elenco; veja só

Dos 14 oficiais citados, foram oito por Libertadores e mais seis de Sul-Americana; ao todo, foram três eliminatórias. Em 2008 e 2022, o Tricolor das Laranjeiras eliminou o Atlético Nacional e o Millonarios, respectivamente, na busca pela Glória Eterna. Já em 2019, despachou o próprio Atlético Nacional – desta vez no caminho pela Grande Conquista.

Há também os jogos pelas fases de grupos, como em 2021, quando enfrentou Santa Fe e Junior Barranquilla pelo Grupo D da Libertadores. Em 2022, pegou novamente o Barranquilla, desta vez pela Sula. Já em 2025, venceu duas vezes o Once Caldas pelo Grupo F, avançando, assim, como líder da chave para as oitavas da Sul-Americana.

Confira o retrospecto do Fluminense contra colombianos

(jogos de Libertadores e Sul-Americana)

  • 14 jogos
  • 10 vitórias
  • 1 empate
  • 3 derrotas
  • 73,8% de aproveitamento
  • 22 gols feitos
  • 13 gols sofridos
  • 9 gols pró de saldo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar