Fluminense tem excelente retrospecto contra colombianos

Tricolor tem 14 partidas oficiais contra times da Colômbia e tem bons números; 15º jogo será nesta terça (12/8), contra o América de Cali

Desde que se estabeleceu de vez nas competições sul-americanas, o Fluminense já enfrentou vários jogos contra equipes colombianas, a exemplo do que ocorrerá nesta terça-feira (12/8), quando encara o América de Cali em pleno estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelas oitavas da Sul-Americana. E o retrospecto da equipe tricolor em duelo contra times da Colômbia é bastante positivo, especialmente no que tange Libertadores e a própria Sula.

Afinal, são 14 jogos, com dez vitórias do Fluminense, somente um empate e três derrotas. Há também outras 14 partidas, mas em amistosos ou competições não oficiais, como o Torneio de Medelin e o Torneio Cidade de Bogotá. Nestes, são oito vitórias do Flu, quatro empates e duas derrotas, aliás.

Dos 14 oficiais citados, foram oito por Libertadores e mais seis de Sul-Americana; ao todo, foram três eliminatórias. Em 2008 e 2022, o Tricolor das Laranjeiras eliminou o Atlético Nacional e o Millonarios, respectivamente, na busca pela Glória Eterna. Já em 2019, despachou o próprio Atlético Nacional – desta vez no caminho pela Grande Conquista.

Há também os jogos pelas fases de grupos, como em 2021, quando enfrentou Santa Fe e Junior Barranquilla pelo Grupo D da Libertadores. Em 2022, pegou novamente o Barranquilla, desta vez pela Sula. Já em 2025, venceu duas vezes o Once Caldas pelo Grupo F, avançando, assim, como líder da chave para as oitavas da Sul-Americana.