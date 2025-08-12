Flamengo terá a volta de Jorginho e Luiz Araújo no duelo contra o Inter

Volante retorna de suspensão, e atacante deve ocupar a vaga do suspenso Arrascaeta no confronto de ida da Copa Libertadores

De fato, a principal mudança no time será a ausência de seu camisa 10, que está suspenso. Para a vaga do uruguaio, a tendência é a entrada de Luiz Araújo. O atacante, então, deve se revezar com Gonzalo Plata na função de armador. No setor de volantes, Jorginho retorna ao time após cumprir suspensão automática no jogo do Brasileirão.

O Flamengo deve ter novidades importantes para o jogo contra o Internacional. A equipe, aliás, se prepara para o duelo de ida das oitavas da Libertadores. O técnico Filipe Luís terá a volta do volante Jorginho ao time titular. Além dele, o atacante Luiz Araújo deve começar jogando. O confronto ocorre nesta quarta-feira (13). A equipe, contudo, também terá de lidar com o importante desfalque de Arrascaeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A volta de Luiz Araújo ao time titular, sem dúvida, já era esperada. O jogador passou por um recente controle de minutagem por conta de desgaste físico. Sua última partida como titular, por exemplo, foi contra o Atlético. Contra o Mirassol, no fim de semana, ele entrou apenas no decorrer do segundo tempo.

O departamento médico do clube, contudo, ainda inspira alguns cuidados. Os meias Danilo e De la Cruz já foram liberados e treinam no campo. A comissão técnica, no entanto, prefere não apressar o retorno da dupla. O foco é que eles estejam prontos para o jogo de domingo (17), também contra o Inter, pelo Brasileirão.

Com esse cenário, a provável escalação do Flamengo está encaminhada. O time deve ser: Rossi; Varela (ou Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (ou Evertton Araujo); Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro.

Filipe Luís, enfim, definirá a equipe momentos antes da importante partida no Maracanã.