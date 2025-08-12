Flamengo pode trocar patrocinador máster

Rubro-Negro não está contente com a PixBet, atual parceira; SuperBet surge como favorita para espaço nobre no uniforme

O Flamengo está em vias de trocar seu patrocinador master. Afinal, o clube está descontente com a atual parceira, PixBet. Dessa forma, outra casa de apostas – a SuperBet, que também patrocina Fluminense e São Paulo -, pode pintar na camisa rubro-negra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações do “Extra” desta terça-feira (12/8), o Fla já alinha a saída da PixBet, já que houve atraso no pagamento de parcelas do patrocínio. Isso abrirá espaço na parte mais nobre do uniforme do Mengão.

LEIA MAIS: Bruno Henrique, do Flamengo, pode virar réu por estelionato

Isso não significa, no entanto, que haverá rescisão por parte do Flamengo com a PixBet, patrocinadora máster desde janeiro de 2024. O vínculo tem validade de dois anos, se encerrando ao fim da atual temporada, mas há possibilidade de renovação automática por mais dois anos. O acordo previa pagamentos de R$ 105 milhões em 2024 e mais R$ 115 milhões em 2025. Caso renovasse, os valores subiriam para R$ 125 milhões em 2026 e 27.

É possível, assim, que as partes encerrem o acordo de maneira amigável, segundo informações do “ge”. Além disso, ainda existe a FlaBet, administrada pela própria PixBet. Agora, a SuperBet é a favorita para assumir o espaço na camisa do Fla. O São Paulo, por exemplo, tem vínculo de R$ 600 milhões até 2030 com a empresa.