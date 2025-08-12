Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fernando rescinde com o Internacional e pensa em aposentadoria

Fernando rescinde com o Internacional e pensa em aposentadoria

Decisão em rescindir com o Colorado veio depois da grave lesão no joelho direito. Fernando decidiu recusar quantias que tinha direito
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ponto final! A passagem de Fernando pelo Internacional chegou ao fim ao rescindir o contrato, nesta terça-feira (12). O próprio meio-campista fez o contato com a direção pela grave lesão que sofreu no joelho direito.

Inclusive, o volante decidiu recusar quantias que teria direito a receber até o fim do seu contrato em dezembro de 2025. Há indícios que os valores girariam em torno de R$ 5 milhões. A diretoria avaliou a conduta como generosa.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No atual cenário, o mais provável é que Fernando concretize a sua aposentadoria. Entretanto, se decidir mudar sua opinião, o clube decidiu adicionar no acordo de rescisão uma cláusula que lhe permite prioridade a um eventual retorno ao Beira-Rio, se optar em retornar aos campos.

Importante relembrar que Fernando sofreu um rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito no revés do Colorado para o Fluminense, no dia 1º de junho, pelo Campeonato Brasileiro. O experiente meio-campista precisou deixar o campo ainda na primeira etapa e recebeu liberação para fazer a recuperação em Goiânia, sua cidade natal.

A passagem de Fernando pelo Internacional teve início em fevereiro do ano passado, ou seja, quase um ano e seis meses. Ao todo foram 54 partidas e três gols marcados, além do título do Campeonato Gaúcho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar