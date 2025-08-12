Everton anuncia contratação de Grealish, do City, por empréstimo

Negócio que envolve jogador, de 29 anos, possui opção de compra e gira em torno de 50 milhões de euros (315 milhões de reais)

O Everton, da Inglaterra, anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação do meio-campo Jack Grealish. Nesse sentido, o jogador, que pertence ao Manchester City, chega por empréstimo, com opção de compra fixada em 50 milhões de euros (315 milhões de reais), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Diante disso, o atleta explicou que utilizará a camisa 18 no novo clube, inspirado pelos ídolos Wayne Rooney e Paul Gascoigne. Ele, portanto, conversou com o ex-atacante, revelado pelo clube e que também atuou por lá na temporada 2017/18, antes de selar o acordo oficial.