Everton anuncia contratação de Grealish, do City, por empréstimo

Negócio que envolve jogador, de 29 anos, possui opção de compra e gira em torno de 50 milhões de euros (315 milhões de reais)
O Everton, da Inglaterra, anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação do meio-campo Jack Grealish. Nesse sentido, o jogador, que pertence ao Manchester City, chega por empréstimo, com opção de compra fixada em 50 milhões de euros (315 milhões de reais), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Diante disso, o atleta explicou que utilizará a camisa 18 no novo clube, inspirado pelos ídolos Wayne Rooney e Paul Gascoigne. Ele, portanto, conversou com o ex-atacante, revelado pelo clube e que também atuou por lá na temporada 2017/18, antes de selar o acordo oficial.

“Eu falei com o Wayne antes de vir aqui e mencionei isso para ele (sobre o número 18). Espero que ele esteja feliz também”, disse o novo reforço.

Contratado em 2021 por cerca de 100 milhões de libras (R$ 724 milhões à época), o atleta perdeu espaço na última temporada dos Citizens. Afinal, esteve na reserva em boa parte dos jogos e espera ganhar mais minutagem no Everton.

Com a camisa dos Manchester City, o atleta disputou 32 partidas, com três gols e deu cinco assistências. Na temporada anterior, ele esteve mais presente entre os titulares, 26 dos 36 jogos que o time disputou.

Nas quatro temporadas em que esteve no clube, conquistou três Premier League, uma Champions League, duas Copa da Inglaterra, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes.

