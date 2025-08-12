Estrella sofre com inchaço no joelho e não reinicia sequência pelo Vasco

Joia tem participado das atividades, mas devido à complexidade de sua cirurgia, é tratado com cautela, e não atuou nos últimos jogos / Crédito: Jogada 10

Depois de um longo período fora dos gramados, Estrella, do Vasco, voltou a ter problemas no joelho direito. De acordo com o técnico Fernando Diniz, o jogador estaria entre os relacionados nas partidas contra o CSA, pela Copa do Brasil, e diante do Mirassol, pelo Brasileirão. Contudo, voltou a sentir um problema na região e ficou de fora. “Ele tem um problema no joelho. Ele ia ser relacionado e tinha chance de entrar no jogo contra o CSA. Na véspera, o joelho dele inchou e tivemos que cuidar. Esse (jogador), sim, tem que ter muito controle de carga e cuidado. Eu quero muito que o Estrella possa vir e jogar, estou fazendo tudo que posso para dar condições para ele o mais rapidamente possível, mas não é tão simples como a gente acha”, disse Diniz.

A jovem promessa tem participado das atividades com o restante do elenco. Todavia, o Departamento Médico tem poupado o arqueiro de alguns treinamentos, quando sente dores no joelho. Em virtude da complexidade de sua cirurgia, sua situação ainda é tratada com cautela. A informação é do portal "ge". Relembre a lesão do atleta O atleta não atuava há quase um ano e voltou a campo contra o Independiente Dell Vale pela Sul-Americana. Isso porque sua última partida havia ocorrido no dia 29 de junho do ano passado, diante do Botafogo. O meia, de 20 anos, sofreu uma lesão no joelho direito agravada por uma alteração anatômica congênita (variante discóide de nascença). Por esse problema, ele passou por uma cirurgia para estabilização do menisco. Diante da complexidade da intervenção no local, o clube trata o retorno do jovem com cautela e sem apressar as etapas. O jogador também passou por uma artroscopia em janeiro e deve demorar mais a entrar em campo.