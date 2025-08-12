Donnarumma, do PSG, entra no radar do Manchester City para a temporada 2025/26

Fora da lista para enfrentar o Tottenham, arqueiro, de 26 anos, pode deixar o clube parisiense ainda nesta janela de transferências

O Manchester City definiu seu novo alvo para a sequência desta janela de transferências. Trata-se de Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, que não está entre os relacionados para o duelo com o Tottenham pela Supercopa da Uefa, desta quarta-feira (13). Assim, os franceses pedem, no mínimo, 50 milhões de euros, cerca de R$ 316 milhões, para liberar o arqueiro.

Dessa forma, o clube inglês achou o valor alto e só poderia concretizar o negócio se acertar a saída do brasileiro Ederson, atual titular da posição. Isso porque o Galatasaray, da Turquia, tem interesse no jogador. Assim, as informações são do jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais.