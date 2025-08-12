Diretor do Vasco pede paciência à torcida na busca por reforços: ‘Negociações em curso’

“Nós estamos trabalhando atualmente para tentar trazer reforços para o time, batalhando por esses reforços com o professor Diniz, estamos no meio de algumas negociações. Sabendo que, mais uma vez, voltando ao assunto, o Vasco na situação financeira que está, não pode nem conseguir ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouco pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouco pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo”, completou.

Busca por reforços e clássico no horizonte

O Cruz-Maltino tem um acordo com o Rennes para a chegada de Andrés Gómez, atacante de 22 anos. Além disso, negocia com o zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray, da Turquia, e da seleção da Colômbia.