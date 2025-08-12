Diretor do Botafogo: ‘Ainda não pensamos em contratar um ponta’

Léo Coelho, do Glorioso, confirma busca por um zagueiro e fala que centroavante está próximo. Leia mais detalhes / Crédito: Jogada 10

Atento ao mercado para reforçar o elenco, o Botafogo, contudo, não está atrás de um ponta. É o que assegurou o diretor de Coordenação de Futebol do clube, Léo Coelho, nesta terça-feira (12), durante o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF. “Ainda não pensamos em contratar. A não ser que a gente tenha algum tipo de proposta por jogadores nossos. E aí vamos estudar uma reposição no mesmo nível de qualidade”, afirmou o dirigente do Glorioso.

Para a posição, o Botafogo conta com Artur, Barrera, Montoro, Santi, Lindes, Nathan, Martins e Jeffinho. Sobre outros alvos, Coelho atualizou as buscas do Botafogo por zagueiro e um centroavante para ser a sombra de Cabral. "Ainda buscamos um zagueiro. Há conversas com alguns alvos de mercado, mas nenhum fechado. Um atacante (Ramos) estamos em via de contratação", detalhou o dirigente. Por fim, Léo Coelho garantiu que, mesmo com a permanência de John e a contratação de Neto, o Botafogo não tem a pretensão de abrir mão de algum goleiro.