Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com dois clássicos, duelo das quartas de final da Copa do Brasil estão definidas

Com dois clássicos, duelo das quartas de final da Copa do Brasil estão definidas

Com duelos regionais em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, competição define os confrontos e o chaveamento até a final
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF realizou na manhã desta terça-feira (12/8), o sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dos 92 clubes que entraram em campo pela competição, 12 deles a partir da terceira fase), restam apenas oito na disputa pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Apenas o Athletico não está na Série A do Brasileiro. A última vez que um time da Série B chegou às quartas de final da Copa do Brasil foi em 2020, com Cuiabá e América-MG.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Quatro times estão na disputa da Copa do Brasil desde a primeira fase (Athletico, Atlético-MG, Fluminense e Vasco) e outros quatro entraram direto na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro). A novidade do sorteio foi a definição do chaveamento até a decisão.

Veja os duelos das quartas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético Mineiro
Corinthians x Athletico Paranaense
Vasco x Botafogo
Fluminense x Bahia

Confrontos da semifinal

Cruzeiro ou Atlético Mineiro x Corinthians ou Athletico Paranaense
Vasco ou Botafogo x Fluminense x Bahia

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo Corinthians Cruzeiro Fluminense Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar