Chef particular viraliza com rotina, hábitos e pratos favoritos de dupla do Flamengo

Elogios ao comportamento dos atletas

Questionada sobre a postura dos craques, a chef fez questão de destacar o convívio agradável com ambos, mas deu ênfase à simpatia de Viña e sua esposa.

“Eles são incríveis, legais, muito humanos. O Viña principalmente. Ele e a mulher perguntam se você quer café, fazem na xícara para você: ‘Americano ou expresso?’. Querem que você coma na mesa com eles, ficam preocupados se você comeu, se está bem. Muito legais mesmo”, contou.

Curiosidades na cozinha

Apesar de acumular uma série de histórias com os jogadores, Rabello nunca vivenciou a experiência de ensiná-los algum prato, mas passa por algo próximo. Ela contou aos seguidores que Viña demonstra muita curiosidade especialmente em cortes profissionais.

“O Viña me vê cortando as coisas, né? Nunca me pediu para ensinar. Ele vê e brinca que queria muito aprender para cortar do mesmo jeito. Eu falo que é questão de prática. Ele tem essa vontade, ele acha muito legal”, respondeu.

Dupla do Flamengo no Brasil

Apesar de Viña manter-se fiel a um bom assado, seguindo suas tradições, Arrascaeta mescla entre o estilo uruguaio e o já carioca. Com quase uma década de Brasil, somado ao período do Cruzeiro, o meia já elegeu sua tríade nacional: feijoada, churrasco e moqueca.

Aliás, por falar em Giorgian De Arrascaeta, o camisa 10 é desfalque confirmado para o duelo contra o Internacional, pelas oitavas da Libertadores. O meia cumpre suspensão automática e, por isso, está de fora do compromisso desta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã. Matías Viña, em contrapartida, segue à disposição da comissão do Flamengo.

