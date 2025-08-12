Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF define confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina 2025

Partidas serão disputadas em jogo único na semana de 17 de setembro. Competição terá duelos de peso
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Ao todo, 16 clubes seguem na briga pela taça, incluindo potências como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

As partidas acontecem em confrontos únicos, na semana do dia 17 de setembro, com o mando de campo determinado por sorteio. Nesta fase, Atlético-PI e Realidade Jovem são as únicas equipes que disputam a competição desde a primeira etapa. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entraram já na terceira fase.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Bragantino x Atlético-PI
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória

Os times à esquerda terão o mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

