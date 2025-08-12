CBF define confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina 2025

Partidas serão disputadas em jogo único na semana de 17 de setembro. Competição terá duelos de peso

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Ao todo, 16 clubes seguem na briga pela taça, incluindo potências como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

As partidas acontecem em confrontos únicos, na semana do dia 17 de setembro, com o mando de campo determinado por sorteio. Nesta fase, Atlético-PI e Realidade Jovem são as únicas equipes que disputam a competição desde a primeira etapa. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entraram já na terceira fase.