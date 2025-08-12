Botafogo aguarda posição das autoridades para saber se recebe o Vasco no Niltão

Botafogo e Vasco farão uma das quartas de finais desta edição da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (12), a CBF definiu, por sorteio, em sua sede, o encontro entre os dois gigantes. A grande questão, agora, é saber onde serão os dois clássicos. No Brasileirão-2025, por exemplo, o Cruz-Maltino vendeu o mando de campo e a partida foi realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A posição do Glorioso, então, é clara: aguardar o posicionamento das autoridades competentes para saber se, de fato, poderá receber o adversário no Estádio Nilton Santos, no duelo de volta desta etapa do torneio.

“Em relação à localização, vamos ter que conversar. Ainda não tivemos tempo de conversar nem com a equipe adversária, nem com a CBF. Mas a lógica, para nós, seria obviamente no Nilton Santos e o Vasco define o mando deles. Obviamente vão ter que ver questões de segurança, de polícia. Vamos aguardar a definição”, pontuou o diretor de Coordenação de Futebol do Mais Tradicional, Léo Coelho, ainda na CBF.