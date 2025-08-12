Atlético Nacional x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tricolor vai até Medellín, tentando trazer boa vantagem para o Brasil, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Agora é mata-mata. Nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), o São Paulo encara o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista foi o líder do Grupo D e também realizou a segunda melhor campanha da fase de grupos. Por outro lado, os colombianos terminaram em segundo na chave F, mas fizeram uma grande campanha, com um bom futebol, para sonhar com mais um título continental.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Camisa 10 da locução esportiva, Cesar Tavares tem a incumbência da narração. Já os comentários ficam sob a responsabilidade de João Miguel Lotufo. Por fim, nas reportagens, o intrépido Pedro Rigoni completa o time de craques.