América de Cali x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

América de Cali x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tricolor visita equipe colombiana no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, com desfalques importantes no sistema defensivo
Após o empate com o Bahia, pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para as oitavas de final da Sul-Americana. Assim, nesta terça-feira (12), a equipe carioca mede forças com o América de Cali, no jogo de ida, no estádio Pascual Guerrero. O confronto ocorre às 21h30 (de Brasília), enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 19 (terça-feira), no mesmo horário, no Maracanã.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra, Deyvid Xavier comenta, e André Bachá reporta os detalhes do encontro entre colombianos e brasileiros.

