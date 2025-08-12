Alvo de times do exterior, Lyanco renova o contrato com o Atlético até 2029

Destaque do time na temporada, zagueiro estende seu vínculo com o Galo e frustra o interesse de clubes da Inglaterra, Grécia e Catar

O Atlético anunciou a renovação de contrato do zagueiro Lyanco. O novo vínculo do jogador com o clube, agora, é válido até o mês de dezembro de 2029. A decisão, de fato, acontece em um momento de grande assédio do mercado exterior. O defensor, que vive uma ótima fase, estava na mira de diversos clubes estrangeiros. O Galo, portanto, agiu rápido para garantir a sua permanência por mais tempo.

Nas últimas semanas, o staff do jogador recebeu diversas sondagens de fora. Clubes de três países diferentes, por exemplo, buscaram informações sobre o atleta. O Everton, da Inglaterra, foi um dos interessados no futebol do zagueiro. O Olympiacos, da Grécia, e o Al Duhail, do Catar, também procuraram o atleta.