Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Ferreira foi fator crucial para Palmeiras fechar com Carlos Miguel

Abel Ferreira foi fator crucial para Palmeiras fechar com Carlos Miguel

Treinador teve conversa sincera e convincente com goleiro, antes de a diretoria do Verdão avançar nas tratativas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras está próximo de anunciar o goleiro Carlos Miguel como novo reforço para a temporada. O jogador de 26 anos deve viajar ao Brasil ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o clube. Mas para fechar com o Verdão, um personagem importante foi crucial para que o desfecho fosse positivo: Abel Ferreira.

O português apresentou o projeto de renovação do elenco em todas as posições e garantiu que ajudará na adaptação do goleiro. Além disso, minimizou o peso de sua ligação anterior com o Corinthians, grande rival do Palmeiras. Abel assegurou que o passado do arqueiro não pesaria em seu período na Academia de Futebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No Palmeiras, Carlos Miguel terá como concorrentes Weverton (37 anos, contrato até 2026) e Marcelo Lomba (38 anos, vínculo até dezembro). A diretoria alviverde acredita que o reforço pode assumir a titularidade nos próximos anos e se tornar peça de longo prazo na meta.

Palmeiras vence concorrência para fechar com Carlos Miguel

Contratado pelo Nottingham Forest no ano passado sem o aval do técnico Nuno Espírito Santo, Carlos Miguel disputou apenas três partidas, sendo reserva do belga Matz Sels. Insatisfeito com a falta de oportunidades, passou a buscar a saída para atuar com mais frequência e manter vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

O goleiro recebeu sondagens de clubes do Brasil, além de propostas da Grécia e da Turquia, mas optou pelo Palmeiras. Aliás, o clube paulista vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) fixos, além de bônus por metas alcançadas.

Carlos Miguel será o terceiro reforço do Verdão nesta janela, ao lado do atacante Ramón Sosa, seu ex-companheiro no Forest, e do lateral-direito Khellven.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar