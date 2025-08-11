Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo! Show de Diogo Nogueira é paralisado por provocações de torcedores do Atlético-MG

Cantor é torcedor fanático do Flamengo, eliminado pelos mineiros na Copa do Brasil, e repreendeu a postura dos atleticanos presentes na plateia
Diogo Nogueira interrompeu seu repertório durante um show em Montes Claros, no sábado (09), para responder a provocações de torcedores do Atlético-MG. Flamenguista fanático, o cantor notou gestos obscenos oriundos de dois atleticanos na plateia — em clara referência à eliminação carioca para os mineiros na Copa do Brasil. Sem sequer hesitar, o artista paralisou a apresentação para respondê-los diretamente.

O episódio ocorreu poucos dias após a classificação alvinegra às quartas de final da Copa do Brasil. Os mineiros avançaram após vitória nos pênaltis sobre o Flamengo, por 4 a 3, na Arena MRV. Contexto este que intensificou o tom das provocações.

“Têm duas pessoas aqui falando sobre Galo, fazendo assim [gesto] e não sei o quê para mim. Eu acho o seguinte, eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas. Se você está de palhaçada, vai para fora. Aqui não tem Flamengo, não tem Galo”, iniciou.

Na sequência, o cantor endureceu o tom com a dupla. ” Mas se você está de palhaçada, então vai tomar no seu c* e vai para casa do cara***. Você é um c*zão. Isso, c*zão. Pode sair”, completou.

Clima de rivalidade

A provocação ocorreu em um contexto de uma rivalidade cada vez mais acentuada entre os clubes. Antes do confronto mais recente na Copa do Brasil, cariocas e mineiros disputaram o título do torneio na edição passada, em 2024. O Rubro-Negro levou a melhor na ocasião e sagrou-se campeão com 4 a 1 no agregado, enquanto os atleticanos protagonizaram cenas de guerra na Arena MRV.

As equipes ainda se enfrentaram pelo Brasileirão em meio aos compromissos mata-mata da Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo venceu o Atlético por 1 a 0 — mesmo placar do jogo de volta das oitavas de final da competição nacional.

Vídeo de Diogo Nogueira repercute

Pessoas que estavam no local registraram o momento e rapidamente circularam o conteúdo nas redes sociais. Evidentemente, que a repercussão dividiu opiniões, com defesas rubro-negras à postura do cantor e outra parte de ironias sobre a importância à eliminação.

Mesmo com o episódio, Diogo Nogueira prosseguiu com a apresentação e não se envolveu em novos incidentes.

