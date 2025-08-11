Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vice-presidente da CBF apoia criação de nova divisão no Campeonato Brasileiro

Michelle Ramalho, que também presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), analisa possíveis mudanças na estrutura do futebol nacional
A CBF tem estudado uma formulação nas divisões de acesso do futebol brasileiro e conta com um apoio de peso. Afinal, Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF) e vice-presidente da entidade, admitiu ser favorável à criação de novas competições. Entre elas, está a possibilidade de uma Série E (quinta divisão) ou a ampliação da atual Série D (quarta divisão).

“É uma ideia da CBF, e considero excelente. Quanto mais competições houver, melhor. Seja aumentando o número de vagas na Série D, por exemplo”, disse.

No momento, a entidade tem debatido com representantes dos clubes dois caminhos diferentes. A elaboração de uma Série E, com 64 clubes, algo que faria reduzir a Série D para 20 participantes.  Por outro lado, também existe a possibilidade de ampliar a quarta divisão, passando de 64 para 96 equipes.

Assim, as duas propostas têm como objetivo garantir calendário mais extenso e sustentável para os clubes que disputam as divisões inferiores. No entanto, a previsão é que as mudanças ocorram somente a partir de 2027.

A nova quinta divisão seria uma porta de entrada para o Campeonato Brasileiro, com formato regionalizado e sistema de acesso e descenso com a Série D.  Por fim, os dirigentes defendem que mais clubes tenham vagas asseguradas no ano seguinte e tenham mais acesso ao calendário do futebol brasileiro.

