Vice-presidente da CBF apoia criação de nova divisão no Campeonato Brasileiro

Michelle Ramalho, que também presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), analisa possíveis mudanças na estrutura do futebol nacional

“É uma ideia da CBF, e considero excelente. Quanto mais competições houver, melhor. Seja aumentando o número de vagas na Série D, por exemplo”, disse.

A CBF tem estudado uma formulação nas divisões de acesso do futebol brasileiro e conta com um apoio de peso. Afinal, Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF) e vice-presidente da entidade, admitiu ser favorável à criação de novas competições. Entre elas, está a possibilidade de uma Série E (quinta divisão) ou a ampliação da atual Série D (quarta divisão).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento, a entidade tem debatido com representantes dos clubes dois caminhos diferentes. A elaboração de uma Série E, com 64 clubes, algo que faria reduzir a Série D para 20 participantes. Por outro lado, também existe a possibilidade de ampliar a quarta divisão, passando de 64 para 96 equipes.

Assim, as duas propostas têm como objetivo garantir calendário mais extenso e sustentável para os clubes que disputam as divisões inferiores. No entanto, a previsão é que as mudanças ocorram somente a partir de 2027.

A nova quinta divisão seria uma porta de entrada para o Campeonato Brasileiro, com formato regionalizado e sistema de acesso e descenso com a Série D. Por fim, os dirigentes defendem que mais clubes tenham vagas asseguradas no ano seguinte e tenham mais acesso ao calendário do futebol brasileiro.