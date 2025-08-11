Tirol x Real Madrid: onde assistir e escalações

Tirol x Real Madrid: onde assistir e escalaçõesClube merengue vai disputar o segundo amistoso da pré-temporada do time comandado pelo técnico Xabi Alonso
O Real Madrid terá mais um amistoso em sua pré-temporada. Nesta terça-feira (12), o clube merengue enfrenta o Tirol às 14h (de Brasília), no Tivoli Stadion, na Áustria.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).
Como chega o Tirol
O modesto Tirol vai tentar surpreender o Real Madrid e aproveitar a vantagem de jogar em casa para tentar superar o gigante europeu. Além disso, o time chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o LASK, no Campeonato Austríaco. Antes, a equipe bateu o TSV Hartberg por 4 a 2 em sua estreia na liga austríaca.
