Tirol x Real Madrid: onde assistir e escalações

Clube merengue vai disputar o segundo amistoso da pré-temporada do time comandado pelo técnico Xabi Alonso

O Real Madrid terá mais um amistoso em sua pré-temporada. Nesta terça-feira (12), o clube merengue enfrenta o Tirol às 14h (de Brasília), no Tivoli Stadion, na Áustria.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).