Tirol x Real Madrid: onde assistir e escalações

Clube merengue vai disputar o segundo amistoso da pré-temporada do time comandado pelo técnico Xabi Alonso
O Real Madrid terá mais um amistoso em sua pré-temporada. Nesta terça-feira (12), o clube merengue enfrenta o Tirol às 14h (de Brasília), no Tivoli Stadion, na Áustria.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).

Como chega o Tirol

O modesto Tirol vai tentar surpreender o Real Madrid e aproveitar a vantagem de jogar em casa para tentar superar o gigante europeu. Além disso, o time chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o LASK, no Campeonato Austríaco. Antes, a equipe bateu o TSV Hartberg por 4 a 2 em sua estreia na liga austríaca.

