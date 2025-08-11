Textor se une a novo investidor para comprar clube da segunda divisão inglesa

Empresário conversa com Keith Harris para adquirir o Sheffield Wednesday, um dos clubes mais antigos do mundo, que está em crise financeira

Em meio ao imbróglio na SAF do Botafogo, John Textor está de olho em um dos clubes mais antigos do mundo. De acordo com o jornal “The Guardian”, o empresário se uniu ao investidor Keith Harris para tentar comprar o Sheffield Wednesday. O clube atualmente na segunda divisão da Inglaterra.

Fundado em 1867, o Sheffield Wednesday é o segundo clube mais antigo da Inglaterra. No entanto, vive uma situação complicada e amarga a segundona no país. Além disso, a atual diretoria atrasou o salário dos jogadores nos últimos quatro meses, o que gerou a revolta do elenco e o cancelamento de um dos amistosos de pré-temporada.